Verstappen houdt gemoederen bezig in vrije trainingen, Albon crasht weer

Max Verstappen in actie tijdens de vrije training op Silverstone - Reuters

Max Verstappen heeft vrijdag op de eerste trainingsdag van de Grand Prix van Groot-Brittannië in totaal vijftig ronden gereden. De Nederlander verzamelde daarmee waardevolle informatie voor de monteurs van Red Bull Racing, die een aantal nieuwe onderdelen op de RB16 hadden gezet. Zijn teamgenoot Alexander Albon crashte in de tweede vrije training, wat weer een tegenslag voor de Thaise coureur betekende. Albon maakt dit Formule 1-seizoen vooralsnog geen beste indruk. Verstappen was de snelste in de eerste vrije training, maar kwam in de tweede sessie niet verder dan de veertiende plaats. 'Wat doet Verstappen kinderachtig' De Limburger kreeg het in de tweede testsessie bovendien aan de stok met Romain Grosjean, nadat de Fransman hem had gehinderd tijdens een ronde om een snelle tijd neer te zetten. Verstappen uitte daarna in woord - door de regie vakkundig weggepiept - en gebaar zijn ongenoegen ten opzichte van Grosjean. De Fransman vond op zijn beurt de reactie van de Nederlander overdreven. "Wat doet hij kinderachtig zeg, zo kinderachtig", aldus de coureur van Haas. Ocon moppert op Verstappen Tijdens de eerste vrije training waren voor Verstappen de rollen omgedraaid, toen hij de frustratie van Esteban Ocon over zich heen kreeg. De Fransman van Haas vond dat de Red Bull-coureur hem hinderde. "Verstappen. hij hangt in het midden van de bocht!", mopperde Ocon. "Zoals gewoonlijk", voegde de monteur van Ocon eraan toe over de boordradio. De Canadees Lance Stroll van Racing Point noteerde in de tweede vrije training de snelste tijd.

De trainingsrondjes op Silverstone betekenden ook de terugkeer van Nico Hülkenberg in het Formule 1-circus. De Duitser, die afgelopen seizoen een aflopend contract bij het team van Renault had en geen nieuw stoeltje in de Formule 1 kon vinden, verving bij Racing Point Sergio Pèrez. De Mexicaan testte onlangs positief op covid-19 en mag dit weekend niet in actie komen. Hülkenberg zette uiteindelijk de negende tijd neer. Zijn tijdelijke teamgenoot Lance Stroll hoefde alleen Verstappen en Hamilton voor zich te dulden. "Dat Racing Point voor Hülkenberg kiest is logisch", aldus Formule 1-commentator Louis Dekker. "Hij is ervaren, snel, fit en kan zo instappen. Bovendien kent hij veel mensen in het team omdat hij in het verleden, toen Racing Point nog Force India heette, jarenlang voor de renstal heeft gereden."