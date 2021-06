Meeste middelbare scholen volledig open, vaak wel met dubbel gevoel

Een leerling van het Amsterdams Lyceum voert een zelftest (coronatest) uit - ANP

Het overgrote deel van de middelbare scholen is vanaf maandag weer volledig open. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS onder scholen in het voortgezet onderwijs. Zo'n 9 op de 10 scholen zijn al volledig open, of zullen maandag opengaan. 7 procent van de ondervraagde scholen gaat niet helemaal open. Een deel daarvan zet het huidige lesrooster door; een ander deel schroeft het aantal fysieke lessen wel op, maar gaat niet helemaal terug naar de oude situatie. Enkele scholen twijfelen nog over wat ze gaan doen. Een klein deel wijkt dus af van het kabinetsbesluit. Pas 10 procent van de medewerkers is gevaccineerd, en er zijn nog maar zeven tot negen volledige lesdagen, verklaart een school uit Bussum. Een school uit Alkmaar zegt dat ze vanwege gezondheidsrisico's van hun personeel nog niet 100 procent open kunnen gaan. Weinig empathie Daartegenover staan veel scholen die wel volledig opengaan, al hebben zij hun bedenkingen. "Gemengde gevoelens", "dubbel" en "een spagaat" zijn formuleringen die veel terugkomen. Ze zien aan de ene kant dat het goed is voor hun leerlingen om elke dag naar school te gaan, maar maken zich zorgen over de veiligheid van het personeel. Een school uit Enschede verwoordt het zo: "Het is een spagaat. Balanceren tussen een school die meer is dan een leerfabriek maar juist een ontmoetingsplek, en anderzijds de veiligheid van medewerkers." Er is boosheid en frustratie over dat leraren geen voorrang hebben bij vaccinaties. "Als het opengaan van de school zo belangrijk is, waarom worden dan niet alle docenten gevaccineerd?" En: "Er wordt bijzonder weinig empathie ervaren voor onze docenten. Na een zwaar jaar komt dit er nog bovenop. Meerdere docenten zitten al in een burn-out", zegt een Rotterdamse schooldirecteur.

Zonde van het geld Scholen zullen docenten en leerlingen vragen om twee keer per week een zelftest te doen. Maar vorige week werd duidelijk dat onderwijsbonden en scholen er geen vertrouwen in hebben dat leerlingen dit daadwerkelijk doen. Minister Slob zei vervolgens dat het al voldoende is als de helft van de leerlingen dit doet. Ook in deze rondgang blijft het thema controversieel. "De invoering van zelftesten is leuk bedacht, maar niet uitvoerbaar of controleerbaar. Het is zonde van het geld", zegt een schooldirecteur uit Venray. In Woerden zien ze er ook weinig heil in: "De 50 procent die Slob verwacht, zal eerder rond de 5 à 10 procent liggen."

Quote Misschien is het beter om de argumenten van individuele scholen te beoordelen en dan besluiten of je blind gaat handhaven. Schoolbestuurder, Eindhoven

Een schoolbestuurder uit Eindhoven denkt ook dat veel leerlingen zichzelf niet zullen testen. De bestuurder heeft mede daarom besloten om de school niet volledig open te laten gaan: "Leerlingen hebben niet de discipline om twee maal per week vanwege het algemeen belang een vervelende handeling uit te voeren. Misschien is het beter om de argumenten van individuele scholen te beoordelen en dan besluiten of je blind gaat handhaven." Aanpassingen minimaal Maar ondanks de zorgen gaan de meeste scholen dus volledig open. Daar zien scholen, ondanks de dubbele gevoelens, ook erg naar uit. "Fijn om alle leerlingen weer op school te hebben", klinkt het meermaals. Scholen noemen het hun 'maatschappelijke opdracht' om weer open te gaan en structuur aan leerlingen te bieden. Een school uit Papendrecht die al open is ziet het positief in: "We werken het hele jaar met een aangepast rooster met kleine klassen, de aanpassingen waren minimaal, één bericht naar leerlingen en wat tafels goed zetten." Wel worden aanpassingen gedaan voor docenten die zich zorgen maken. "Wie echt niet wil of durft, vlechten we digitaal in het rooster", zegt een schoolleider uit Amersfoort. Een scholengemeenschap uit Delft formuleert het zo: "We gaan zo goed mogelijk open op 7 juni. Maatwerk per school, in de geest van het kabinetsbesluit."