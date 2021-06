Wekdienst 4/6: Coronahulp naar Suriname • Oeigoeren-tribunaal begint onderzoek

wekdienst - nos

Goedemorgen! Een Nederlands team van medisch personeel vertrekt naar Suriname voor coronahulp en in Londen zijn de eerste hoorzittingen in het Oeigoeren-tribunaal. In het oosten hangt tijdens de eerste helft van de ochtend bewolking of mist. Na het oplossen hiervan breekt in het hele land de zon goed door. Bij weinig wind wordt het 22 tot 26 graden. In het zuiden van het land vormen zich later vandaag enkele regen- en onweersbuien. Morgen is een bewolkte dag met enige tijd regen. De dagen erna komt de zon weer goed tevoorschijn en wordt het warmer.

Weer vrijdag 4/6 - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Een Nederlands team van medisch personeel vertrekt naar Suriname. Het team gaat in de ziekenhuizen daar helpen bij de coronacrisis.

In het Koninklijk Paleis op de Dam reikt prinses Beatrix de Zilveren Anjers van het Prins Bernhard Cultuurfonds uit. De prijs wordt toegekend aan vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de cultuur of natuur.

Het Oeigoeren-tribunaal in Londen begint zijn onderzoek naar de behandeling van de Oeigoerse moslimminderheid in de Chinese regio Xinjiang. Wat heb je gemist? In Hongkong is een van de organisatoren opgepakt van de herdenking van het studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede. Vandaag is het precies 32 jaar geleden dat dat protest in Peking met tanks en geweerschoten bloedig werd beëindigd. Naar schatting kwamen er honderden, mogelijk duizenden mensen om. Sinds afgelopen jaar is de herdenking in Hongkong verboden, omdat dat vanwege corona te riskant zou zijn. Maar vermoed wordt dat China achter de maatregel zit. Vorig jaar negeerden duizenden mensen het verbod. Er zijn duizenden politieagenten naar de stad gestuurd, om te voorkomen dat dat dit jaar weer gebeurt.

Ander nieuws uit de nacht: Biden zet Trumps harde Chinabeleid voort: nog meer bedrijven in de ban: Amerikaanse investeerders mogen niet meer met deze bedrijven in zee gaan, omdat deze banden zouden hebben met het Chinese leger.

Beau van Erven Dorens krijgt prik in eigen talkshow: ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers diende het Janssen-vaccin aan tafel toe. "Ik kan je niet de hand schudden, maar ik vond het echt een eer om door jou geprikt te worden", reageerde de talkshowhost.

Frankrijk schort militaire samenwerking met Mali op na staatsgreep: Frankrijk wil kolonel Assimi Goita zo onder druk zetten om een burgerregering te vormen. De kolonel werd vorige week benoemd tot interim-president nadat hij eerder die week een coup had gepleegd.

En dan nog even dit: De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben geen bewijs gevonden dat de ongeïdentificeerde vliegende objecten (ufo's) die de laatste twintig jaar zijn waargenomen, afkomstig zijn van buitenaardse wezens. Maar het kan nog steeds niet worden uitgesloten, zeggen hooggeplaatste functionarissen die al bijgepraat zijn over een langverwacht rapport over ufo's tegen The New York Times. Straaljagerpiloot Alex Dietrich zal haar ontmoeting met een onbekend vliegend object in ieder geval niet snel vergeten. Ze vertelt over wat ze op 14 november 2004 zag, hoeveel technisch geavanceerder het object was, en waarom het belangrijk is het te onderzoeken:

Straaljagerpiloot zag iets onverklaarbaars: 'Ik zou daar wel eens mee willen vliegen' - NOS