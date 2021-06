WK-leider Verstappen over Mercedes: 'Na zo'n rotweekeinde slaan ze vast terug'

"Het is geweldig om bovenaan te staan, maar iedereen is gefocust. We moeten deze lijn doortrekken en zorgen dat het niet omslaat. Het moet nog beter. Andere teams zitten niet stil."

Ook Verstappen zal niet met een ander gemoed op de startgrid staan. "Natuurlijk is de WK-stand heel goed voor de sfeer in het team, maar die was al prima. Onze seizoensstart is veel beter dan de vorige seizoenen."

"Het voelt niet anders om nu de jager te zijn in plaats van het doelwit", zegt regerend wereldkampioen Lewis Hamilton in Azerbeidzjan, waar de zesde grand prix van dit seizoen plaatsvindt. "Ik jaag het hele jaar."

Voor het eerst start Max Verstappen een Formule 1-weekeinde als leider in de WK-stand. Zijn zege in Monaco en de flaters van Mercedes hebben de rangorde veranderd. Maar dat betekent nog weinig, zeggen de hoofdrolspelers.

Ook Aston Martin-rijder Sebastian Vettel (viervoudig wereldkampioen) zegt dat het nu nog niet zo interessant is wie op de eerste of de tweede plaats staat. "Die paar puntjes stellen weinig voor. Veel belangrijker is dat je als coureur weet dat je auto goed is en dat je een goed team om je heen hebt. Daar bouw je de rest van het seizoen op."

Hamilton en Verstappen krijgen bijval van twee F1-kampioenen. "Bakoe is pas de zesde grand prix van dit seizoen. Dan ben je helemaal nog niet bezig met de vraag wie de jager is en wie er wordt opgejaagd. Daar denk je niet aan, dat komt pas in een later stadium", zegt de Spaanse Alpine-coureur Fernando Alonso (twee wereldtitels).

Het is lang geleden dat Verstappen een kampioenschap leidde. "Dat was in 2013. Ik was toen nog aan het karten." Dat het daar sindsdien bij bleef had louter te maken met zijn razendsnelle carrièresprongen. "Ik reed maar één seizoen Formule 3 en heb dat jaar niet aan kop gestaan. Andere jongens deden er wat langer over en hebben die ervaring wel."

De Red Bull-rijder ervaart geen extra druk van de leidende positie. "Ik weet wat ik moet doen. Net als toen. Ik had een goede kart en mijn vader prepareerde de motoren. Je bent altijd afhankelijk van je materiaal, maar als de combinatie klopt kan het."

Wat mis kan gaan, gaat mis

Zo succesvol als Verstappen was in Monaco, zo desastreus verliep het weekeinde voor Hamilton. Door een matige kwalificatie en een discutabel getimede pitstop tijdens de race moest de Brit genoegen nemen met een kleurloze bijrol, hij kwam als zevende over de streep. Teamgenoot Valtteri Bottas strandde zelfs na een faliekant mislukte bandenwissel.