Volgende week vaccins naar Suriname • Theaters uitverkocht, sterrenrestaurants volgeboekt

Vrijwel alle theatervoorstellingen van morgen zijn direct uitverkocht, en er is dit weekend bijna geen sterrenrestaurant meer te reserveren, meldt persbureau ANP na een rondvraag. Morgen gaan de nieuwe versoepelingen in voor binnenruimtes, en daar lijkt dus flink gebruik van te worden gemaakt.

Zo waren de kaarten voor Ellen ten Damme in de Stadsgehoorzaal Vlaardingen binnen een uur weg. En de voorstelling van cabaretier Peter Pannekoek, die in Cultura in Ede speelt, was eveneens meteen uitverkocht.

Ook de sterrenrestaurants hebben het druk. "Sinds de bekendmaking van de versoepelingen leek het hier wel een telefooncentrale", zegt chef en eigenaar Jan Sobecki van tweesterrenrestaurant Tribeca in Heeze. Stefan van Sprang van Aan de Poel in Amstelveen geeft aan dat binnen een half uur alle weekenden in juni vol zaten. "Ik vind het nu al spannend of we het aankunnen qua drukte."