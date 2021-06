SDU verkoopt 50.000 gele boekjes op een dag • Geboortejaar 1983 aan de beurt voor vaccin

Zo'n 9300 midden- en klein bedrijven kwamen begin dit jaar geld tekort vanwege corona. Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van een eigen analyse. Daarbij keek ze naar zo'n 186.000 bedrijven met maximaal 250 mensen in dienst.

Om het aantal bedrijven met een tekort door corona te berekenen, heeft DNB eerst een inschatting gemaakt van hoe bedrijven ervoor zouden hebben gestaan als er geen corona was geweest. Dat cijfer is vergeleken met het aantal bedrijven dat begin dit jaar daadwerkelijk geld tekortkwam.

Opvallend is het verschil dat de overheidssteun heeft gemaakt. Zonder die steun, zouden 13.000 bedrijven geld tekort zijn gekomen, in plaats van 9300 nu. Dat betekent dat de miljardensteun in het mkb zo'n 2 procentpunt verschil heeft gemaakt. Daarbij zijn er grote verschillen zichtbaar tussen sectoren. Horecabedrijven en ondernemingen in de kunst zijn bijvoorbeeld relatief meer geholpen met de steun.

De analyse van DNB gaat alleen over de invloed van de overheidssteun op de balans van bedrijven. Daarbij zijn keteneffecten, zoals de gevolgen voor een toeleverancier als een ander bedrijf failliet gaat, niet meegenomen.

Uitstel van belastingen heeft DNB niet meegerekend, omdat lastig in te schatten was voor welk bedrag bedrijven daar gebruik van hebben gemaakt. Zou dit uitstel wel zijn meegenomen, dan zou het aantal bedrijven met een geldtekort mogelijk lager zijn, aldus DNB.