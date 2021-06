Nieuwe versoepelingen ingegaan • Kerkbezoekers gaan weer zingen

Zo'n beetje de hele wereldkaart mag qua reisadvies nog oranje zijn, dat lijkt Nederlanders er niet van te weerhouden om op vakantie te gaan. Zo zegt driekwart van de ANWB-leden vakantieplannen te hebben voor deze zomer. Maar, het dringende advies is nog steeds om daarna tien dagen in quarantaine te gaan - en daar is je baas misschien niet zo blij mee. Gaat dat vakantiedagen kosten, of erger nog: je baan?

"Mensen lijken te vergeten dat Europa grotendeels op oranje staat", zegt arbeidsrechtadvocaat Hylda Wiarda. "Daarmee is het niet anders dan vorige zomer. Nog steeds is het dringende advies om in quarantaine te gaan, al kan je nu wel na vijf dagen al testen, in plaats van na tien."

Kan je baas je ontslaan als je terugkomt van vakantie uit oranje gebied?