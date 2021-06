IC-bedden afgeschaald naar pre-coronaniveau • Volgende week vaccins naar Suriname

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft besloten de capaciteit op de IC's vanaf maandag terug te brengen naar minimaal 1150 bedden. Dat is het aantal bedden dat ook voor de coronapandemie op de IC's in de Nederlandse ziekenhuizen te vinden was. In april werd vanwege de toen toenemende stroom coronapatiënten op de IC's opgeschaald naar 1550 bedden.

Maar de trend is nu omgekeerd, meldt het LNAZ in een persbericht. "Het aantal covidpatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen tijd fors gedaald en deze daling zet door."

De 1150 bedden is een minimum. Regio's kunnen er zelf voor kiezen om een hoger aantal bedden aan te houden voor hun intensivecareafdelingen. Het LNAZ vraagt de regio's daarnaast hun bijdrage te blijven leveren bij de landelijke spreiding van covidpatiënten. Op die manier moet de zorg overal even toegankelijk blijven.