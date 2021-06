IC-bedden afgeschaald naar pre-coronaniveau • SDU verkoopt 50.000 gele boekjes

Booking.com betaalt de NOW-steungelden waar het bedrijf van heeft geprofiteerd terug aan de staat. "Die vraag heeft altijd op tafel gelegen, maar was een afweging voor wanneer we financieel in stabieler vaarwater zouden komen", schrijft het bedrijf aan de NOS. "Met de maatschappelijke vraag die ons nu gesteld wordt, en terwijl we op weg zijn naar herstel, halen we deze beslissing naar voren en hebben we besloten de NOW-subsidie terug te betalen."

De Tweede Kamer eist dat vakantieplatform Booking.com "ten minste" de waarde van de bonussen die de drie topbestuurders kregen, terugbetaalt. Het bedrijf is verkeerd omgegaan met de Nederlandse coronasteun, vinden de partijen.

Booking.com, dat onder een Amerikaans moederbedrijf met een miljardenomzet valt, ontving 65 miljoen euro in de eerste ronde van de loonsteun NOW. De bonussen zouden pas in de toekomst worden uitgekeerd, maar vertegenwoordigen een waarde van mogelijk 28 miljoen euro.

Tweede Kamer eist dat Booking.com bonusbedrag terugbetaalt

Koolmees: niets te doen aan Booking.com, Kamer woedend over bonussen

Booking betaalt loonsteun terug na ophef over bonussen