Forse omzetstijgingen door versoepelingen • Beau krijgt prik in eigen talkshow

Medewerkers op de Britse set van de film Mission: Impossible 7 zijn positief getest op corona, waarop besloten is de opnames twee weken stil te leggen. Filmstudio Paramount Pictures heeft niet gezegd bij wie het virus is geconstateerd, maar volgens de Britse tabloid The Sun is hoofdrolspeler Tom Cruise niet besmet. Hij moet, zoals alle mensen op de set, wel veertien dagen in zelfisolatie.

The Sun schrijft dat veertien leden van de productie positief zijn getest na het draaien van een scène in een nachtclub.

De zevende film van de Mission: Impossible-reeks was vorig jaar een van de eerste films die moesten stoppen met draaien vanwege de coronacrisis. Dat gebeurde al in februari, toen opnames in Venetië in Italië werden stilgelegd. Eind vorig jaar kwam de film opnieuw in het nieuws omdat er geluidsopnames waren opgedoken van een boze Tom Cruise die schreeuwde tegen mensen op de set omdat ze zich niet aan de coronaregels zouden hebben gehouden.

De première van Mission: Impossible 7 staat vooralsnog gepland voor mei volgend jaar.