Biden zet Trumps harde Chinabeleid voort: nog meer bedrijven in de ban

De Amerikaanse regering breidt de zwarte lijst uit van Chinese bedrijven waarmee Amerikaanse investeerders niet meer in zee mogen gaan. De ondernemingen zouden nauwe banden hebben met het Chinese leger. In totaal staan er nu 59 technologische en beveiligingsbedrijven op de lijst. Het verbod moet op 2 augustus ingaan.

President Biden zet daarmee het harde Chinabeleid van zijn voorganger Trump voort. Die begon met de zwarte lijst. Volgens het Witte Huis is het investeringsverbod bedoeld om 'er zeker van te zijn dat Amerikanen niet de militaire industrie van China financieren'.

Een van de bedrijven op de lijst is telecomgigant Huawei, die al langer onder vuur ligt bij westerse landen. Het bedrijf wordt ervan beschuldigd voor de Chinese regering te spioneren. Daarom hebben meerdere landen besloten dat belangrijke communicatieapparatuur niet meer door Huawei mag worden geleverd. In Nederland is het Chinese bedrijf uit de 5G-netwerken verbannen.

De regering-Biden zegt dat er in de toekomst waarschijnlijk nog meer Chinese bedrijven op de zwarte lijst komen te staan. Peking heeft inmiddels al boos gereageerd op de nieuwste Amerikaanse sancties. Het ministerie van Buitenlandse Zaken dreigt tegenmaatregelen te nemen 'om de rechten en belangen van Chinese bedrijven te beschermen'.