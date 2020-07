5000 banen geschrapt bij KLM: 'Wees open en eerlijk naar personeel'

Pieter Elbers, in 2015, maakt een praatje met cabinepersoneel van KLM - ANP

In een uitgebreide column van zo'n zes pagina's en ruim 2500 woorden lichtte KLM-topman Elbers vanochtend het schrappen van zo'n 5000 banen in de komende jaren toe. Vanochtend maakte het luchtvaartbedrijf die rigoureuze reorganisatie wereldkundig. Het is volgens Elbers een noodzakelijk besluit om de toekomst van het concern veilig te stellen, "in de grootste crisis - in vredestijd - in de geschiedenis van de luchtvaart en voor onze KLM". De topman haalt in het slot van zijn column zelfs passages aan van het lied All At Once van de Amerikaanse band The Fray, om te benadrukken hoe zwaar het besluit hem valt. "Sometimes the hardest thing and the right thing are the same", schrijft Elbers.

Volgens Betteke van Ruler, emeritus hoogleraar communicatiewetenschap, is het niet vreemd dat een topman zichzelf op zo'n manier op de voorgrond zet. "In zo'n ernstige situatie moet de topman niet alleen het gezicht naar buiten zijn, maar ook naar binnen", zegt ze. Ze omschrijft de column van Elbers als helder, met veel uitleg en onderbouwing. Dat is volgens haar ook de enige juiste manier om de boodschap over te brengen. "Want het personeel is ook niet gek", benadrukt ze. "Die hebben dit zien aankomen. De bedrijfstak staat er niet goed voor. Het heeft geen enkele zin om dan te zeggen: dit is het dan en we gaan weer volle kracht vooruit. Er moet vooral open, duidelijk en eerlijk worden verteld dat deze maatregel volgens het management de enige optie is." Elbers, vanochtend, over het schrappen van de 4500 tot 5000 banen:

Elbers: 'Het is natuurlijk heel pijnlijk' - NOS