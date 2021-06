'Uiteindelijk hebben we hier gefaald', vindt Jong Oranje-captain De Wit

De Wit: 'We kwamen voor de winst, dus we hebben gefaald' - NOS

Na 29 seconden stond het al 0-1, in de achtste minuut viel de 0-2. In de resterende 82 minuten plus blessuretijd liep Jong Oranje achter de feiten aan. De Wit: "Als je zo snel met 2-0 achter staat, wordt het lastig voetballen."

Wat ging er dan precies mis? "Hun buitenspelers gingen naar binnen, waardoor ons centrum tegen drie man kwam te spelen", analyseerde Sven Botman, die een ongelukkige wedstrijd speelde. "We kwamen in ondertal terecht."

"Je krijgt twee goals tegen en daar moet je dan tegen vechten", zag Van de Looi. "Daarna zijn we er eigenlijk de hele wedstrijd niet in gekomen."

Bij de tweede tegengoal moest Botman kiezen tussen doelpuntenmaker Florian Wirtz en de spits van de Duitsers, Lukas Nmecha. Wirtz speelde hem daardoor gemakkelijk uit en schoot de bal van een meter of zestien langs Bijlow in de verre hoek.

Botman: "Na Frankrijk heb je wel zoiets van: het EK winnen is mogelijk. Dat hadden we sowieso wel, maar Frankrijk was op papier wel de moeilijkste tegenstander. Als je die verslaat hoop je op iets moois, dus dan is het zuur dat je deze verliest."

Botman noemt het zuur, De Wit gebruikte hardere woorden. "We kwamen hier voor de eindwinst en dat hebben we niet gehaald. Dus uiteindelijk hebben we hier gefaald."