Dramatische start doet Jong Oranje de das om in halve finale EK

Sven Botman - ANP

29 seconden, langer was er niet gespeeld toen Jong Oranje-doelman Justin Bijlow de bal voor het eerst uit het net moest vissen in de halve finale tegen Duitsland. Het bleek het begin van een treurige avond: 2-1 nederlaag, einde EK. Jong Oranje had de bal nog niet eens geraakt toen Florian Wirtz de score opende. De Duitsers trapten af en veertien passes later tikte Wirtz van dichtbij binnen (0-1), mede omdat Bijlow er niet op leek te rekenen dat het Duitse supertalent bij de bal zou kunnen.

Dramatische start Jong Oranje: Duitsland na 29 seconden al op 1-0 - NOS

Zeven minuten later lag de bal opnieuw in het Nederlandse doel. En weer was het Wirtz die de trekker overhaalde. De aanvallende middenvelder dook in het gat achter het middenveld van Jong Oranje, waardoor Sven Botman moest kiezen tussen hem en spits Lukas Nmecha. Wirtz speelde Botman daardoor gemakkelijk uit en schoot de bal van een meter of zestien langs Bijlow in de verre hoek (0-2). Een dramatische start, die alle Nederlandse euforie die na de knappe zege op Jong Frankrijk ontstaan was aan diggelen sloeg.

Het wordt nog erger voor Jong Oranje: Duitsland in achtste minuut op 2-0 - NOS

Jong Oranje had het ook buiten de treffers zeer lastig met de Duitsers, net als in de onderlinge ontmoeting in de groepsfase, en mocht van geluk spreken dat de rust gehaald werd met 'slechts' 0-2. Halverwege de eerste helft spatte een vrije trap van Mérgim Berisha uiteen op de paal naast de kansloze Bijlow, die later ook nog moest redden op schoten van Wirtz en Nmecha. Ook Nederland was af en toe gevaarlijk, maar niet echt dicht bij een treffer. Justin Kluivert schoot recht op de Duitse doelman, Dani de Wit mikte naast en Myron Boadu produceerde een ongevaarlijk schot.

Justin Kluivert mikt in kansrijke positie op de Duitse doelman - ANP

Ook na rust leek het er twintig minuten lang allerminst op dat Jong Oranje terug zou komen in de wedstrijd. De ploeg van Erwin van de Looi zwijnde na een uur spelen nadrukkelijk, toen Berisha eerst hard op de ene paal schoot en een halve minuut later met een kopbal de andere paal raakte. Maar in de 67ste minuut was daar plotseling de aansluitingstreffer. Een vrije trap van Ferdi Kadioglu werd door een Duits hoofd verlengd tot bij Perr Schuurs. Die wist de bal niet naar de hoek te sturen, maar zag doelman Finn Dahmen tot zijn vreugde over zijn schot heen duiken (1-2). Dahmen ging in de onderlinge groepswedstrijd ook al flink in de fout.

Schuurs schiet ineens de 1-2 binnen en Jong Oranje is terug in de wedstrijd - NOS