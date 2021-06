Zege voor Oranje-opponent Oekraïne, Belgen niet langs Van 't Schips Grieken

In de voorbereiding op het EK heeft Oekraïne, tegenstander van Oranje in de groepsfase, met 1-0 gewonnen van Noord-Ierland. De treffer in Dnipro kwam al in de 10de minuut tot stand en kwam op naam van de raak koppende Oleksandr Zoebkov.

Oekraïne speelde een puike eerste helft, kreeg meer mogelijkheden om de Noord-Ieren te pijnigen, maar het bleef bij de goal van Zoebkov. Aan de andere kant moest doelman George Buschan een keer in actie komen op een inzet van Ciaron Brown.

Na rust waren beide ploegen meer aan elkaar gewaagd, zonder tot scoren te komen. Oekraïne, dat voor de derde keer op rij deelneemt aan het EK, speelt op 13 juni Amsterdam tegen het Nederlands elftal.

Belgen spelen gelijk

België kwam tegen het Griekenland van bondscoach John van 't Schip niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Thorgan Hazard opende voor rust de score. In de tweede helft herstelde Giorgos Tzavellas het evenwicht. Bij de Belgen ontbraken enkele vaste waarden als Eden Hazard en Kevin de Bruyne.

Griekenland heeft zich niet gekwalificeerd voor het EK. België zit bij Denemarken, Finland en Rusland in een groep.

Turkije, met invaller Orkun Kökçü, klopte Moldavië met 2-0, terwijl Zwitserland tegen Liechtenstein aan het zelfvertrouwen werkte: 7-0. Turkije en Zwitserland zitten op het EK bij elkaar in de poule.