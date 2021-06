Hendriks over Broch: 'Ik hoop van harte dat ze haar besluit wil heroverwegen'

"Ten tweede, uit respect naar de andere deelnemers en de bevolking van Japan. Dat is ook echt door Japan gevraagd. Het ligt daar gevoelig. Maar vanaf het begin hebben wij ook altijd gezegd dat vaccineren geen verplichting is. Er gaan ook niet-gevaccineerde sporters naar Tokio."

"Het was pijnlijk voor mij om te lezen", reageert Hendriks. "We hebben aan het begin nadrukkelijk gezegd: we adviseren te vaccineren, om twee redenen. Bescherming van jezelf en je teamgenoten. Immers, de consequenties van positief testen is uitsluiting van de Spelen. Of van jou of je team."

Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF, vindt het spijtig dat Yvette Broch afziet van deelname aan de Olympische Spelen. De handbalster weigert een coronavaccin en ziet het niet zitten om in Tokio beperkingen opgelegd te krijgen. Dat liet ze weten in gesprek met NRC.

Hendriks benadrukt dat de extra maatregelen van de sportkoepel, zoals apart transport van en naar trainingen en wedstrijden en aparte eetruimtes, juist zijn bedoeld om niet-gevaccineerde sporters extra te beschermen. Broch is van mening dat ze hierdoor in een isolement raakt en daardoor voelt het voor haar meer als een soort straf.

"We hebben elke sporter de kans gegeven om bij twijfel met ons in gesprek te gaan. Nergens is er druk uitgeoefend. We moeten wel goed nadenken over hoe Yvette dit beleeft. Misschien moeten we toch nog eens kijken of de boodschap zoals wij die bedoelen ook zo is overgekomen", aldus Hendriks.

Hij hoopt dat Broch nog van gedachten verandert. "Yvette is een bijzonder en prachtig sportmens. Een schitterende handbalster. Ik hoop van harte dat ze haar besluit wil heroverwegen."