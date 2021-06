Rotterdam Ahoy krijgt WK shorttrack van 2024

De WK shorttrack van 2024 zijn door de internationale schaatsunie ISU aan Rotterdam toegewezen. Het toernooi vindt plaats van 15 t/m 17 maart.

De WK van 2022 waren al toegewezen aan het Canadese Montreal. In 2023 vindt het evenement plaats in het Zuid-Koreaanse Seoul.

De Nederlandse schaatsbond had zich met Rotterdam voor de WK van 2024 of 2025 kandidaat gesteld. De WK zouden dit jaar al plaatsvinden in Rotterdam, maar werden verplaatst naar Dordrecht.

De WK afstanden op de langebaan worden in 2023 van 2 t/m 5 maart gehouden in Thialf (Heerenveen). Een jaar later zijn de WK in het Canadese Calgary.