Steeds meer illegale feesten, ook dit weekend weer

Organisatoren promoten hun feesten onder meer op sociale media. Soms in besloten groepen, maar ook openbaar op Facebook.

Soms lukt het de politie om via diezelfde kanalen een feestje op te sporen: "Dan gaan we eerst met de organisatoren in gesprek," zegt een politiewoordvoerder. In sommige gevallen levert het de organisatie een boete op.

Of ze balen van de feesten die toch stiekem plaatsvinden? "We kunnen onmogelijk alles zien."