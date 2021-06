Politie vindt 35.000 liter drugsafval in verlaten loods Brunssum

De politie heeft in een verlaten loods in het Limburgse Brunssum 35.000 liter drugsafval gevonden. Het gaat volgens de politie om afval van synthetische drugsproductie.

De politie vond per toeval twee vrachtwagentrailers in een verlaten loods. Een agent reed langs het verlaten gebouw, maar vertrouwde het niet en besloot een kijkje te gaan nemen. "Dat bleek goud waard te zijn", zegt een woordvoerder van de politie tegen 1Limburg.

In een van van de trailers lag afval van synthetische drugsproductie. In de andere trailer, gevuld met zoete aardappelen, stond een aantal vaten. De politie doet onderzoek om vast te stellen welke stoffen in deze vaten zitten.

Hoewel aanvankelijk rekening werd gehouden met bodemverontreiniging, bleek dat geen van de vaten lekte.