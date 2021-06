F1-kampioen Hamilton juicht persboycot Osaka toe: 'Ontzettend dapper'

Het besluit van Naomi Osaka om de pers niet meer te woord te staan en Roland Garros vroegtijdig te verlaten zorgde voor flink wat ophef in de tenniswereld, maar ook daarbuiten is de actie van de Japanse tennisster opgevallen. Zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton laat weten Osaka te steunen.

"Ze is ontzettend dapper en ik juich haar beslissing toe", aldus Hamilton op een persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Azerbeidzjan. "De manier waarop er gereageerd is op Osaka, was niet goed. Iemand die praat over haar mentale gezondheid een boete geven, is niet cool."

Lans breken voor geestelijke gezondheid

Osaka had een persboycot afgekondigd om een lans te breken voor de geestelijke gezondheid van atleten. Vanwege het missen van de eerste persconferentie kreeg ze een boete van ruim 12.000 euro.

De vier grandslamtoernooien maakten vervolgens in een gezamenlijk statement bekend dat de 23-jarige Japanse moest vrezen voor diskwalificatie als ze haar initiatief door zou zetten. Uiteindelijk koos Osaka ervoor om zelf op te stappen en even afstand te nemen van de sport.

Hamilton zegt te snappen waar Osaka tegenaan loopt. "Ik was er nooit op voorbereid om voor een camera te worden gegooid, ik werd daar niet in begeleid. Je leert gaandeweg van je fouten, maar het is ongelooflijk zenuwslopend. Vooral als je allemaal goede bedoelingen hebt en mensen daar misbruik van maken."