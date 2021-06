VVD'ers starten petitie tegen regeren met GroenLinks

In Den Haag wordt momenteel wel over een coalitie van vijf partijen gesproken: VVD, D66, CDA, GL en PvdA. Maar die coalitie lijkt om meerdere redenen nu moeilijk haalbaar. CDA-leider Wopke Hoekstra maakte kenbaar moeite te hebben met zo'n combinatie en Mark Rutte zei daarop dat hij die zorgen deelt.

Klassiek Liberaal is opgericht door VVD'ers die vinden dat hun partij te vaak linksaf slaat. Regeren met GroenLinks zien zij dan ook niet zitten. "Ik denk dat heel veel leden, ik kan geen percentage noemen, dat niet aanstaat", zegt Lagas tegen Nieuwsuur. "Wij willen een petitie organiseren waarbij we mensen oproepen die te tekenen en waarin we Mark Rutte oproepen vooral niet met GroenLinks te gaan."

Liever met ChristenUnie

Volgens Lagas, die in boerengebied woont bij Ommen, is er een aanzienlijke VVD-achterban op het platteland die de gevolgen van regeringsdeelname van GroenLinks te zeer zal voelen. Hij hoopt dat er opnieuw met de ChristenUnie wordt geformeerd, al was het maar omdat de kiezer het huidige kabinet een meerderheid heeft gegeven. "Onze oproep aan Mark Rutte is: probeer een coalitie te vormen zoals die nu is. Dus CDA, VVD, D66 en CU. Anders: een minderheidskabinet van CDA, VVD en D66. Maar niet met links."

"We zouden nog kunnen overwegen om de PvdA erbij te betrekken." Die partij heeft in Rutte II immers "goed met de VVD samengewerkt", redeneert Lagas. "Maar voor ons is GroenLinks een no go."

Hoewel het zeer de vraag is of dit geluid van Klassiek Liberaal een meerderheid van de partij vertegenwoordigt, haalt de groep op partijbijeenkomsten toch meestal een aanzienlijke minderheidsstem voor haar standpunten. Rutte zal nu moeten bedenken of en hoe hij dat deel van de partij tevreden houdt.