Als Jong Oranje de EK-finale haalt, is Portugal de tegenstander

Spanje drong ook het meest aan, maar tien minuten voor tijd viel de treffer aan de andere kant. Fábio Vieira gaf voor, waarna de Spanjaard Jorge Cuenca de bal via de lat in zijn eigen doel werkte: 0-1.

Kansen werden in het Sloveense Maribor duur betaald. De Spaanse aanvoerder Marc Cucurella was lange tijd het dichtst bij een doelpunt, met een schot van buiten de zestien dat op de paal uiteen spatte, kort na rust.

Jong Portugal had zich in een spectaculair treffen met hun Italiaanse leeftijdsgenoten - 5-3 na verlenging - naar de halve finales gevochten, maar wie tegen de Spanjaarden een nieuw doelpuntenfestijn verwachtte kwam bedrogen uit.

Als Jong Oranje zich vanavond ontdoet van Duitsland, stuit de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi in de finale van het EK onder 21 op Portugal. De Portugezen bereikten de eindstrijd door Spanje met 1-0 te verslaan.

Het Spaanse slotoffensief dat volgde, leverde nauwelijks gevaar op. Iets dat met het oog op de 80 minuten daarvoor wellicht niet geheel als een verrassing kwam.

De tegenstander van Portugal in de finale komt uit het treffen tussen Jong Oranje en Duitsland, dat om 21.00 uur in het Hongaarse Székesfehérvár begint en live te volgen is bij de NOS. Klik hier voor het liveblog.