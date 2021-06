In het oosten lokaal veel hinder door zware regen- en onweersbuien

In het oosten van het land ondervindt het verkeer veel hinder door zware regen- en onweersbuien. Onder meer op de A50 bij knooppunt Valburg kreeg het verkeer een flinke hagelbui over zich heen, meldt Rijkswaterstaat.

Vanuit andere plaatsen komen meldingen van zware regenval. Onder meer in Epe, waar een bewoner op Twitter spreekt van "nieuwe rivieren" in de Noord-Veluwse plaats. Bij het meetstation van Deelen, ten zuiden van Apeldoorn, werd door het KNMI vandaag ruim 57 millimeter neerslag geregistreerd, bij Hoogeveen ruim 27.

Ook vanuit oostelijke delen van Gelderland, Drenthe en Overijssel komen meldingen van ondergelopen wegen, straten en weilanden als gevolg van de regen.

"We zitten vandaag in een situatie waarin warme en vochtige lucht onze kant op wordt getransporteerd", legt weervrouw Willemijn Hoebert uit. "Daarin zijn vooral boven de oostelijke helft vandaag enkele forse buien ontstaan. Hoger in de atmosfeer waait het op dit moment niet zo hard, dat betekent dat de buien heel traag trekken en dat er heel lokaal heel veel regen kan vallen en iets verder niets."