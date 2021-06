Federer ondanks setverlies en aanvaring met umpire ronde verder op Roland Garros

Roger Federer heeft bij zijn rentree op een grandslamtoernooi met enige moeite de derde ronde van Roland Garros gehaald. Hij won in vier sets van de Kroaat Marin Cilic: 6-2, 2-6, 7-6, 6-2.

Roland Garros is voor Federer zijn eerste grandslamtoernooi sinds de halve eindstrijd van de Australian Open in 2020. De 39-jarige Federer ontbrak vorig jaar in Parijs vanwege een knieoperatie en in maart keerde hij na ruim een jaar afwezigheid terug op de baan.

Eenvoudig ging het niet in de tweede ronde tegen Cilic. Federer won de eerste set met 6-2, maar kreeg het steeds moeilijker met de harde services van de 32-jarige Kroaat.

Aanvaring met scheidsrechter

In de tweede set werd de Zwitser op zijn vingers getikt door de scheidsrechter, omdat hij niet op tijd klaarstond voor de service van Cilic. Federer liet duidelijk weten het niet eens te zijn met die beslissing, maar de umpire hield voet bij stuk.

Na de verloren tweede set, zakten de frustraties wat weg bij Federer. Hij pakte zijn spel weer op en trok de derde set in de tiebreak naar zich toe, waarna hij Cilic in de vierde set overklaste. Federer speelde bij vlagen weer het tennis dat hem twintig grandslamtitels opleverde, waaronder in 2009 Roland Garros.

In de derde ronde treft Federer, die als achtste geplaatst is op Roland Garros, de Duitser Dominik Koepfe. Een ronde later wacht wellicht al Novak Djokovic, die na twee rondes nog zonder setverlies is.