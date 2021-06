EK-21: Portugal leidt tegen Spanje • Om 21.00 uur: Jong Oranje-Duitsland

Tegen de verhouding in komt Portugal op 1-0 tegen Spanje! Een schot van Vieira vliegt via een Spaans been prachtig in het doel. Het is het been van Cuenca en hij gaat dan ook met een eigen doelpunt de statistieken in.

Spanje was tot nu toe de betere ploeg. De grootste kans was in het begin van de tweede helft voor aanvoerder Cucurella, wiens inzet tegen de paal ging. Cucurella, speler van Getafe, die kennen we natuurlijk als plaaggeest van Ajax in de Europa League.

Spanje-Portugal 0-1