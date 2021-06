Duitsland is te sterk voor Jong Oranje en speelt EK-finale tegen Portugal

Even dreigde er gejuicht te kunnen worden bij een doelpunt van Boadu, maar de AZ-aanvaller stond buitenspel. Daar was geen VAR - die er sowieso niet is op dit EK - voor nodig.

Aan de andere kant is er vervolgens een kans voor Adeyemi, die in het strafschopgebied ten val komt na een ingreep van Schuurs. Geen penalty, aldus de Zwitserse scheidsrechter Schärer.

Jong Oranje-Duitsland 1-2