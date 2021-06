Volleybalmannen komen tekort tegen Slovenië in Nations League

De Nederlandse volleyballers wachten in de Nations League nog op hun eerste zege. Na Rusland, Japan en Iran bleek ook Slovenië in het Italiaanse Rimini te sterk voor de ploeg van bondscoach Roberto Piazza: 25-18, 25-15, 25-18.

Oranje haakte door aanvallende impulsen van Nimir Abdelaziz en een paar solide blokpunten tot halverwege de eerste set aan. Slovenië had daarna goed het oog in de Nederlandse aanvalsopzet, hield het potdicht en drukte vlot door.

Met slordig spel kwam Nederland er in de tweede set niet aan te pas. Oranje leek te forceren, ging nog meer fouten maken en bezorgde het degelijke, goed ingespeelde Slovenië daarmee een zorgeloze middag.

Frankrijk koploper

Na vier speelrondes is Frankrijk koploper in de Nations League. Slovenië is dankzij de zege op Nederland gestegen naar de tweede plaats.

In de vijfde speelronde, die vrijdag op het programma staat, treft Nederland Duitsland, de nummer zeven in de stand. Oranje is samen met Italië en Australië nog zonder overwinning.