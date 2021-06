Handbalster Broch laat Spelen lopen wegens strikte regels voor niet-gevaccineerden

Yvette Broch neemt niet deel aan de Olympische Spelen in Tokio. De 30-jarige handbalster moet vanwege het weigeren van een coronavaccin volgens de regels afgezonderd van het team leven en dat ziet ze niet zitten.

"Ik ben zelf wat dingen gaan onderzoeken en gaan kijken naar een alternatief geluid. Daardoor ben ik gaan twijfelen. Mijn lichaam is mijn tool. We weten helemaal niet wat het vaccin doet op lange termijn", zo laat Broch weten in gesprek met NRC.

Broch stopte eind 2018 met handballen, omdat het leven als topsporter haar te zwaar viel. Na 2,5 jaar maakte ze haar rentree bij haar club Metz en sloot ze ook weer aan bij de selectie van Oranje, met als doel de Olympische Spelen.

Imago

Daar gaat nu een streep door. "Ik verwacht dat veel mensen me niet zullen begrijpen", zegt Broch. "Waarschijnlijk gaat mijn imago eraan. Maar het feit dat ik mijn mening bijna niet durf te delen, is toch al heel naar? Als je als topsporter een andere mening hebt dan van je wordt verwacht, moet je oppassen. Dat vind ik heel heftig."

Het Nederlands Handbal Verbond respecteert de beslissing van Broch. "Al vinden we het ontzettend jammer dat ze zich niet beschikbaar stelt voor de Olympische Spelen. Ze is een fantastische handbalster en we hadden haar graag op het veld zien schitteren", aldus directeur Sjors Röttger.

Broch speelt komend seizoen voor de Roemeense topclub CSM Bucuresti. In april spraken we haar na haar rentree in het Nederlandse team. Toen was ze nog volop gefocust op het halen van de Spelen.