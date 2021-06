De Europese Commissie wil een e-wallet voor EU-burgers

De Europese Commissie wil een e-wallet voor Europeanen. In deze digitale portemonnee moeten alle EU-burgers bijvoorbeeld hun paspoort en rijbewijs digitaal kunnen opslaan. De Commissie wil het daarmee makkelijker maken om zaken in de hele unie online te kunnen regelen, terwijl je zelf controle houdt over de gegevens.

Het zou door deze digitale portemonnee in de toekomst makkelijker en sneller worden om bijvoorbeeld een auto te huren in het buitenland. Nu moet je vaak lang in de rij staan om vervolgens documenten als je rijbewijs en identiteitsbewijs te laten zien voordat je de sleutel krijgt.

Over een paar jaar zouden deze zaken allemaal digitaal kunnen worden afgehandeld. Het is dan een kwestie van de sleutels ophalen zodra je in bijvoorbeeld Portugal bent geland. De bedoeling is dat de digitale identificatie niet alleen gebruikt kan worden het huren van auto's, maar bijvoorbeeld ook voor het afsluiten van telefoonabonnementen en het aanvragen van leningen.

Fysiek aanwezig

De Commissie wil bovendien dat mensen controle houden over hun eigen data. "Alleen jij bepaalt hoeveel informatie wordt opgeslagen op je telefoon en wat wordt gedeeld met derde partijen", zegt Eurocommissaris Magrethe Vestager. "Het werkt alleen als er vertrouwen is. Als burger moet je erop kunnen vertrouwen dat je data veilig zijn. Overheden en bedrijven moeten er vervolgens op kunnen vertrouwen dat de data kloppen."

Door de coronapandemie is volgens de Commissie duidelijk dat Europese landen digitaal beter op elkaar moeten aansluiten. Mensen waren door de pandemie gedwongen thuis te blijven. Bepaalde zaken konden daardoor niet worden geregeld, omdat je vaak nog fysiek aanwezig moet zijn om je te legitimeren.

Vanaf volgend jaar pilots

Met de digitale identificatie-app wil de Commissie het voor iedereen makkelijker maken zaken vanuit huis te regelen. "De Europese digitale identiteit maakt het mogelijk om zonder extra obstakels en kosten alles vanuit huis te regelen", zegt Vestager.

Helemaal nieuw is dit niet. In veel landen is er al een dergelijk digitaal systeem. Op dit moment zijn die systemen alleen nog niet op elkaar aangesloten. Vanaf oktober 2022 hoopt de Commissie te kunnen beginnen met pilots. Als alles klaar is, komt er een app beschikbaar.