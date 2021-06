Slachtoffers ongeluk Overveen zijn vrouwen van 23 en 19

De twee slachtoffers van een dodelijk ongeval vannacht in Overveen (Noord-Holland) zijn een 23-jarige vrouw uit Badhoevedorp en een vrouw van 19 uit Hoofddorp. Dat meldt de politie.

De vrouwen kwamen rond 00.15 uur in botsing met een auto op de provinciale weg N200, tussen Overveen en Bloemendaal aan Zee. De twee reden op een brommer tegen het verkeer in en kwamen frontaal met de auto in botsing.

De bestuurder van die auto, een 19-jarige man uit Haarlem, is door de politie aangehouden voor verhoor. Hij bleek niet in het bezit van een rijbewijs.