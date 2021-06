Worstelende Froome pessimistisch over Tour-kansen, deelname nog onzeker

Froome, momenteel rijdend voor Israel Start-Up Nation, speelt sinds zijn rentree in februari 2020 nauwelijks een rol meer in het profpeloton.

In het Critérium du Dauphiné werd Froome woensdag tijdens de individuele tijdrit over 16,4 kilometer ingehaald door de Duitser Nils Politt.

Vandaag moest Froome al vroegtijdig passen tijdens de heuvelrit van Saint-Chamond naar Saint-Vallier. Hij kwam op ruim drie minuten binnen van etappewinnaar Geraint Thomas.

De Tour de France, door Froome in 2013, 2015, 2016 en 2017 gewonnen, begint op 26 juni in Brest. Zijn team Israel Start-Up Nation is er nog niet uit of Froome meegaat naar Frankrijk.