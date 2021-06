Onderzoek naar misstanden bij mode- en kunstopleidingen

De Inspectie van het Onderwijs begint een onderzoek naar de sociale veiligheid op de mode- en kunstopleidingen in het hoger onderwijs. Volgens de inspectie zijn verschillende casussen en signalen van een onveilig leer- en werkklimaat bij die opleidingen de aanleiding.

"We zien in de signalen dat onveiligheid op verschillende opleidingen kan ontstaan, bijvoorbeeld omdat studenten tijdens het onderwijs worden afgebrand of een veel te hoge studiebelasting of grensoverschrijdend (seksueel) gedrag ervaren", zegt de inspectie.

Bedreigingen en intimidaties

De afgelopen maanden kwamen onder meer verhalen naar buiten over het klimaat op de Amsterdamse mode-opleiding Amfi. De inspectie kreeg er 100 meldingen over. Studenten spreken er over een onveilige sfeer en een angst- en zwijgcultuur. Docenten zouden racistische of seksistische opmerkingen maken, en studenten voelen zich naar eigen zeggen vaak gekleineerd.

In totaal kreeg de inspectie meldingen over misstanden bij zeven opleidingen. Het ging om tussen de zes en negen meldingen per opleiding, met de Amfi met 100 meldingen als uitschieter.

In maart vertrok de directeur van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag, en in april werd in een onderzoek de cultuur op de Design Academy in Eindhoven fel bekritiseerd.

Angst om te melden

De onderwijsinspectie zegt dat studenten ook bang zijn om misstanden te melden, omdat de studies en werkomgeving klein zijn. "Waar iedereen elkaar kent en er een bepaalde afhankelijkheid speelt."

De inspectie bekijkt later of er ook aanleiding is om het onderzoek naar sociale veiligheid uit te breiden naar opleidingen in andere sectoren binnen het hoger onderwijs.