Vluchter Thomas blijft sprintende Colbrelli nipt voor in vijfde rit Dauphiné

Geraint Thomas leek na een solo als ritwinnaar over de finish te komen van de vijfde etappe in het Critérium du Dauphiné, maar in de slotmeters heeft de Brit toch nog voor de winst moeten sprinten. Hij bleef Sonny Colbrelli maar net voor.

De Italiaan, die de derde etappe van de Franse rittenkoers op zijn naam schreef, moest daardoor voor de derde keer deze editie genoegen nemen met een tweede plaats.