Man (53) gearresteerd voor bedreiging Jaap van Dissel en opruiing

Wouter R. is opgepakt voor bedreiging van Jaap van Dissel. De complotdenker is één van de drie mannen die de RIVM-directeur op sociale media ongefundeerd in verband brengt met vermeende satanisch-rituele kindermoorden in Bodegraven in de jaren 80. Hij zit in beperkingen en wordt morgen voorgeleid voor de rechter-commissaris. De andere verdachten, Micha K. en Joost K., zijn nog op vrije voeten.

Op Twitter zegt Micha K. dat "het er alle schijn van heeft dat Wouter is opgepakt". "Zijn enige misdaad: de waarheid vertellen. We hebben al lang besloten bereid te zijn het ultieme offer te brengen om Nederland te redden uit handen van de sado-pedofielen."

Eerder werden al twee vrouwen veroordeeld voor opruiing tegen Van Dissel. De een kreeg acht weken cel waarvan vier voorwaardelijk. De andere kreeg zes weken cel, waarvan vier voorwaardelijk. Eén van die twee vrouwen is aanhanger van het trio complotdenkers.

Een andere aanhanger werd gisteren nog veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf. Hij kreeg volgens het OM online lof van R. en zijn kompanen nadat hij vernielingen had gepleegd. Ook ging hij online te keer tegen Van Dissel.

Zo schreef hij op Facebook: "We snijden je open." Van Dissel wordt sinds de bedreigingen aan zijn adres beveiligd. Justitie verwacht meerdere arrestaties in het onderzoek: "We zijn onderaan de piramide begonnen en werken nu omhoog."

Kort geding gemeente Bodegraven

Wouter R., die volgens het OM geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, is aangehouden in het Groningse Siddeburen. De andere twee aanjagers van de complottheorieën zijn lastiger te arresteren. Joost K. woont in Spanje en Micha K. in Noord-Ierland. De laatste heeft nog ruim een half jaar gevangenisstraf uitstaan voor smaad, laster en bedreiging van journalisten. Er loopt een uitleveringsverzoek tegen hem: eind juni moet hij voorkomen in Belfast.

Er dient maandag ook nog een kort geding van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk tegen de complotdenkers. De gemeente eiste recent dat het trio alle smadelijke uitlatingen van sociale media verwijdert, maar daaraan is niet voldaan. De advocaat van de gemeente kan niet zeggen of de arrestatie van R. gevolgen heeft voor het kort geding.

Bodegraven zag zich deze winter genoodzaakt een noodverordening in te stellen om hun aanhangers van de lokale begraafplaats te weren. De complotdenkers hadden opgeroepen om daar bloemen te leggen. Daaraan werd massaal voldaan, tot frustratie van nabestaanden.

Complotdenkers geloven dat begin jaren 80 kinderen op satanische wijze zijn vermoord door een RIVM-wetenschapper, samen met de lokale huisarts. Bij de politie is daarvan geen aangifte bekend. De wetenschapper en de huisarts kennen elkaar niet.



Nieuwsuur maakte deze reportage, waarin aanhangers van de complotdenkers aan het woord komen: