Para-atlete Jong schittert in aanloop naar Spelen met wereldrecord 100 meter

Para-atlete Fleur Jong heeft in aanloop naar de Paralympische Spelen het wereldrecord op de 100 meter in de T64-klasse verbeterd. Bij de EK in het Poolse Bydgoszcz kwam ze na 12,64 seconden over de streep.

Daarmee was ze 0,02 seconde sneller dan het oude wereldrecord, dat sinds 2019 op naam stond van Marlene van Gansewinkel. Ook Van Gansewinkel deed mee aan de EK, maar finishte in een tijd van 12,80 als tweede achter Jong. De derde Nederlandse deelneemster aan de 100 meter in de T64-klasse was Kimberly Alkemade. Zij kwam als vierde over de finish. Ook goed in verspringen De 20-jarige Jong, die beide onderbenen mist en dus op twee blades rent, was al wereldrecordhoudster op de 100 meter in de T62-klasse en op het onderdeel verspringen. Bij de World Grand Prix halverwege mei was ze de eerste para-atlete die over de zes meter sprong.

