Louis Vuitton haalt 'Palestijnse sjaal' uit de verkoop na kritiek

Alles wijst erop dat het modehuis Louis Vuitton vanwege kritiek een sjaal van zijn websites heeft gehaald die op de bekende Palestijnse keffiyeh lijkt.

"Geïnspireerd op de klassieke keffiyeh en verrijkt met de signatuur van het huis", stond er volgens The National uit de Verenigde Arabische Emiraten bij. De prijs: bijna 600 euro ($705). Op de Europese en Amerikaanse website is de sjaal niet meer terug te vinden.

Vermoedelijk is dat een gevolg van de kritiek die op sociale media losbarstte. "Louis Vuitton zegt dat het politiek neutraal is, maar ze maken winst uit de verkoop van deze $705 kostende en op de keffiyeh geïnspireerde sjaal, die normaal door Arabieren wordt gedragen en het symbool is van Palestijns nationalisme", zegt iemand op Twitter.