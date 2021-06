Oranje-spelers goedgeluimd op training dag na magere remise tegen Schotten

Het viel niet mee wat het Nederlands elftal woensdagavond liet zien tegen een gehandicapt Schotland, maar de 2-2 in het voorlaatste oefenduel op weg naar het EK heeft ogenschijnlijk geen vat gekregen op de gemoedstoestand van de internationals.

Die verschenen donderdagmiddag in ieder geval goedgeluimd op het trainingsveld in het Portugese Lagos.

Dat wil zeggen: in eerste instantie alleen de spelers die tegen de Schotten niet in de basis stonden, plus Frenkie de Jong, die woensdag al na een halfuurtje naar de kant ging, en Tim Krul, die zich met Maarten Stekelenburg en Marco Bizot op het winderige veld op een keeperstraining stortte.