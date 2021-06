Huntelaar vertrekt bij Schalke 04, maar stopt hij ook met voetbal?

Klaas-Jan Huntelaar vertrekt bij Schalke 04. De club uit Gelsenkirchen, die afgelopen seizoen degradeerde uit de Bundesliga, heeft laten weten dat het contract met de 37-jarige Nederlander om financiële redenen niet wordt verlengd.

Het is nog niet duidelijk of dit ook het einde betekent van de voetbalcarrière van Huntelaar.

De spits verruilde zijn ene grote liefde, Ajax, afgelopen winter voor de ander, Schalke 04, in een poging de Duitse club voor degradatie te behoeden. Dat mislukte jammerlijk. Huntelaar speelde afgelopen seizoen negen wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde.

'Sportief als menselijk pijn'

"Deze beslissing doet zowel sportief als menselijk pijn", zegt Schalke-bestuurslid Peter Knäbel over het vertrek van Huntelaar. "Maar gezien het huidige budget en de samenstelling van de selectie was er geen andere mogelijkheid."

De grote vraag is nu of Huntelaar definitief stopt met voetbal. In december liet hij doorschemeren dat hij na het seizoen zou stoppen, maar twee weken geleden sloot hij in Duitse media een langer verblijf bij Schalke nog niet uit.

In december, nadat Huntelaar tegen PEC Zwolle zijn 150ste eredivisiedoelpunt had gemaakt, zinspeelde hij erop dat hij na het seizoen zou stoppen.