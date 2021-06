Theoloog Anne van der Meiden op 91-jarige leeftijd overleden

Theoloog en communicatiewetenschapper Anne van der Meiden is overleden. Hij zou morgen 92 jaar zijn geworden.

Van der Meiden werd in 1929 geboren in Enschede en overleed gisteren in een verpleeghuis in Nijverdal. In 2018 trok hij zich terug uit de publiciteit na een herseninfarct.

Als predikant leidde Van der Meiden onder meer de huwelijken van prins Bernhard jr. en Annette Sekrève en prins Floris en Aimée Söhngen. Ook was hij hoogleraar massacommunicatie en publiceerde hij meerdere boeken, waaronder een vertaling van de Bijbel in het Twents.

In 2010 werd de theoloog gehuldigd in een speciale dienst in de Stiftskerk in Weerselo. Het was toen precies vijftig jaar geleden dat hij zijn eerste dienst in het Twents hield, schrijft RTV Oost.