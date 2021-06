Vrijspraak voor ter dood veroordeeld christelijk echtpaar in Pakistan

Pakistaans echtpaar - NOS

Het christelijke Pakistaanse echtpaar Shagufta Kausar en Shafqat Emmanuel is vrijgesproken van godslastering. De twee zaten sinds 2013 vast voor het beledigen van de profeet Mohammed, waarvoor ze ter dood waren veroordeeld. Een gerechtshof in Lahore heeft geoordeeld dat er niet genoeg bewijs is voor de aantijgingen, zegt hun advocaat tegen de NOS. "Ik ben ontzettend blij dat een onschuldig echtpaar na acht jaar eindelijk vrijkomt", reageert hun advocaat Saif ul Malook. Hij heeft het echtpaar nog niet kunnen zien of spreken. Volgens hem moet het papierwerk nog worden afgerond en mogen ze binnen een aantal dagen de gevangenis verlaten. Verheugd De broer van Shagufta Kausar, de in Nederland wonende Joseph, reageert ook verheugd op het nieuws. "God heeft ons een overwinning gegund vandaag", zegt hij tegen de NOS. Joseph - die zijn achternaam om veiligheidsredenen geheim wil houden - hoopt dat het echtpaar zo snel mogelijk naar Europa kan komen, mogelijk naar Nederland.

De behandeling van hun beroep is tientallen keren uitgesteld, tot wanhoop van de familie van het echtpaar. Het Europees Parlement nam eind april een resolutie aan om de handelsrelaties met Pakistan te herzien naar aanleiding van deze de zaak. Hun advocaat denkt dat deze druk er mede toe geleid heeft dat het gerechtshof zich er nu over heeft gebogen. Druk Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) - initiatiefnemer van de resolutie - ziet in de vrijspraak van het echtpaar een positieve ontwikkeling. "Als gevolg van de blasfemiewetten worden onschuldige mensen in Pakistan vervolgd", reageert Van Dalen. "Ook dit christelijke echtpaar was op valse gronden ter dood veroordeeld. Het lijkt er op dat druk vanuit de Europese Unie Pakistan nu in de goede richting duwt." De broer en zwager van het echtpaar moest naar Nederland vluchten vanwege de zaak. Eerder sprak hij met de NOS:

