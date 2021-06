OMT: ook voor wie langer dan halfjaar geleden corona had volstaat één prik

Voor meer mensen kan één coronavaccinatie volstaan. Het Outbreak Management Team adviseert in zijn jongste advies om ook mensen die langer dan zes maanden geleden corona hebben gehad nog maar één prik met een mRNA-vaccin te geven. Nu is het beleid dat alleen voor mensen die in het afgelopen halfjaar een besmetting hebben doorgemaakt één prik volstaat.

Volgens het OMT kunnen de richtlijnen worden aangepast op basis van verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Uit die studies blijkt dat het doormaken van een covid-infectie leidt tot "een brede stimulering" van het afweersysteem. Ook als de besmetting langer dan zes maanden geleden heeft plaatsgevonden, kan daarom met één prik worden volstaan, zegt het OMT.

Minister De Jonge is positief over het advies, al heeft hij het nog niet overgenomen. Er wordt eerst gekeken wat voor consequenties aanpassing van het beleid heeft voor de praktijk van de vaccinaties. Hoe groot de groep is die op basis van de oude richtlijnen twee prikken moest en in de toekomst mogelijk nog maar één is niet duidelijk.

Zwak immuunsysteem

Het OMT maakt een uitzondering voor mensen met een zwak immuunsysteem. Voor hen blijft het advies om zich volledig te laten vaccineren. Het gaat dan om mensen van boven de 80 en om mensen die vanwege een onderliggende aandoening of behandeling verzwakt zijn. Overigens is van de mensen boven de 80 het overgrote deel inmiddels volledig gevaccineerd.

Gisteren werd bekend dat Nederland helemaal overstapt op vaccinatie met de mRNA-vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Met het Janssen-vaccin, waarvan één prik volstaat, wordt binnenkort gestopt. Mensen die nog een afspraak hebben staan voor een prik met Janssen kunnen die laten staan, maar ook kiezen voor Pfizer of Moderna.

AstraZeneca, het vierde vaccin in Nederland, wordt alleen gebruikt bij mensen boven de zestig.