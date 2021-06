Sri Lanka vreest grote milieuramp nu containerschip vol olie en chemicaliën zinkt

Uit de containers zijn de afgelopen dag al brokstukken en tonnen kleine stukjes plastic in het ecosysteem terechtgekomen. Behalve plastic zijn er ook dode vogels, schildpadden en vissen aangespoeld in de omgeving. In een gebied van 80 kilometer omtrek is vissen niet meer toegestaan; een strop voor de bevolking die sterk afhankelijk is van visserij.

Wetenschappers van dit Sri Lankaanse overheidsorgaan proberen de omvang van de vervuiling in kaart te brengen. "Maar het water is erg troebel dus we weten bijvoorbeeld nog niet hoe erg het koraal er aan toe is." Gevreesd wordt voor een grote milieuramp als de rest van de lading in zee belandt.

De Sri Lankaanse autoriteiten maken zich grote zorgen over het voor kust half gezonken containerschip met chemicaliën en olie aan boord. "De situatie is heel ernstig", zegt Terney Pradeep Kumara van de Marine Environment Protection Authority (MEPA) tegen de NOS.

Het schip is van Chinese makelij en de bouw werd begin dit jaar nog voltooid. Het schip vaart onder de Singaporese vlag. Eigenaar X-Press Feeders zegt in een verklaring dat er geen aanwijzingen zijn dat er olie in zee is gelekt. Volgens de onderneming is het grootste deel van de lading al verbrand.

De autoriteiten zijn een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de ramp. De kapitein en andere leidinggevenden mogen het eiland voorlopig niet verlaten, oordeelde de rechtbank. De 25-koppige bemanning is van het schip geëvacueerd en zit momenteel in quarantaine. Een van hen ligt in het ziekenhuis met verwondingen aan zijn been.

De MV X-Press Pearl telt bijna 1500 containers, waarvan er ruim 80 schadelijke chemicaliën zouden bevatten, zoals 25 ton salpeterzuur. "Dat is een heel sterk zuur dat brandwonden veroorzaakt", zegt Jacob de Boer, hoogleraar toxicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

De Boer legt uit dat salpeterzuur niet brandbaar is. In hoeverre het schadelijk is voor (zee)dieren en (onderwater)planten is volgens hem afhankelijk van de concentratie. "Als er in een keer een wolk vrijkomt, kan het zeker het koraal aantasten. Maar het verdunt heel snel in het water."

Vogels met maag vol plastic

Voor zover bekend zijn 28 containers gevuld met plastic. Het gaat om kleine korrels die gebruikt worden als grondstof voor de productie van plastic zakken. Een deel hiervan is de afgelopen dagen al in het water terechtgekomen. Dat is funest voor dieren, legt De Boer uit.

"Als vogels het plastic opeten, blijft het in hun maag zitten en krijgen ze geen honger meer. Ze blijven het gevoel van een volle maag houden en verhongeren uiteindelijk." De meeste plastic bolletjes zullen volgens de toxicoloog blijven drijven. "Maar 28 containers vol is echt veel. En alles wat zinkt, ligt er over 50 jaar nog. Je kunt moeilijk al die korreltjes wegplukken."