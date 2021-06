HRW: mensenrechten in Kalimantan geschonden door palmolie-industrie

De vruchten waar palmolie van gemaakt wordt - AFP

Door de steeds verder uitdijende palmolie-industrie in het westen van de Indonesische provincie Kalimantan worden mensenrechten van de lokale bevolking geschonden. Tot die conclusie komt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) na onderzoek. "De schade die een palmolieplantage aanricht aan de omliggende gemeenschappen en het milieu, toont aan dat de regering zijn eigen beleid en wetten niet handhaaft", zegt de organisatie. Er is volgens HRW geen verbetering gekomen in het beschermen van de bevolking en het land door de overheid. Tussen palmoliebedrijf PT Sintang Raya en drie omliggende dorpen is een conflict ontstaan. Het bedrijf zou de plantages zomaar uitbreiden, volgens de bevolking op hun landbouwgrond. De bevolking is niet of nauwelijks gecompenseerd voor het verlies van hun grond. Volgens HRW heeft de politie dorpelingen die protesteerden tegen de uitbreiding lastiggevallen en geïntimideerd. "De regering in Indonesië moet ervoor zorgen dat bedrijven de wet naleven die de landrechten van de bewoners beschermen. Maar ook de milieuwetten moeten worden nageleefd om de klimaatcrisis aan te pakken", zegt hoofdonderzoeker Juliana Nnoko-Mewanu.

Indonesië is 's werelds grootste producent van palmolie. De olie wordt verwerkt in een verscheidenheid aan producten, van etenswaren tot cosmetica en biodiesel. Om plantages aan te leggen worden bossen gekapt, veelal veengebieden met hoge concentratie CO2. Bij de kap van die wouden komt CO2 vrij waardoor de uitstoot van broeikasgassen in Indonesië toeneemt.