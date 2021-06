Na Osaka raakt Roland Garros nu ook geblesseerde Barty kwijt

Voor Ashleigh Barty is op Roland Garros het doek al in de tweede ronde gevallen. De Australische kampioene van 2019 en nummer een van de wereld gaf in haar duel met Magda Linette bij 1-6, 2-2 geblesseerd op.

Barty kende in de eerste ronde tegen Bernarda Pera ook al problemen vanwege haar bovenbeenblessure, maar hield toen op karakter stand en won in drie sets.

De nummer één van de wereld ging na de eerste set tegen de Poolse Linette van de baan voor een blessurebehandeling en hield het daarna nog vier games vol.

Kenin en Svitolina

Sofia Kenin en Jelina Svitolina, de nummer vier en vijf van de plaatsingslijst, bereikten wel de derde ronde. De Amerikaanse Kenin, verliezend finaliste van vorig jaar, won met 7-5, 6-3 van haar landgenote Hailey Baptiste.