Boedapest tart Orbán en China vanwege komst universiteit

De gemeente Boedapest heeft uit protest tegen mensenrechtenschendingen in China vier straten in de stad een nieuwe naam gegeven. Ze liggen in een buurt van een plek waar over drie jaar een Chinese universiteit moet verrijzen.

De straten zijn omgedoopt tot 'Dalai Lamastraat', 'Oeigoerse Martelarenstraat', 'Free Hongkongstraat' en de 'Bisschop Xie Shiguangstraat'. Deze laatste straat is genoemd naar een overleden bisschop van de ondergrondse Rooms-Katholieke Kerk in China.

Waarden

De komst van de universiteit is in strijd met de waarden waar Hongarije zich na de val van het communisme aan heeft verbonden, zei burgemeester Karácsony gisteren. Hij is lid van de oppositie en wil het volgend jaar bij verkiezingen opnemen tegen de conservatieve premier Orbán.

De liberale oppositie in Hongarije verwijt Orbán dat hij de banden met niet-democratische landen als Rusland en China aanhaalt en de onafhankelijkheid van de rechtspraak en media in eigen land inperkt.

Reactie China

China zegt dat Boedapest de komst van de universiteit aangrijpt om tegen de Chinees-Hongaarse samenwerking te ageren. "Dit is verachtelijk", zegt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ontkent dat China mensenrechten schendt.

De nieuwe universiteit biedt plaats aan 6000 studenten. Het is een filiaal van de Fudan Universiteit uit Shanghai, die onder controle staat van de Chinese communistische partij.

In 2019 voelde de liberale Centraal-Europese Universiteit zich door nieuwe wetgeving gedwongen Hongarije te verlaten en zich in Wenen te vestigen. Het Europese Hof van Justitie oordeelde vorig jaar dat de nieuwe wet in strijd is met de Europese wetgeving. Hongarije kreeg opdracht de wet aan te passen.

Spoorlijn

De regering-Orbán heeft op verschillende terreinen de banden met China aangehaald. Zo heeft ze een lening van 1,65 miljard euro aanvaard voor modernisering van de spoorlijn van Boedapest naar Belgrado.

Ook heeft Hongarije en Chinees coronavaccin geaccepteerd dat in de EU nog op goedkeuring wacht.