Persbureau ANP voert gebruik genderneutrale voornaamwoorden in

Persbureau ANP stapt over op het gebruik van genderneutrale voornaamwoorden. Mensen in het nieuws die zich niet identificeren als man of vrouw, worden vanaf vandaag omschreven als 'die', 'hen' of 'hun'.

"We gaan met deze aanpassing in ons stijlboek mee met maatschappelijke ontwikkelingen", zegt ANP-hoofdredacteur Freek Staps. Volgens hem maken steeds meer personen die zich niet als man of vrouw identificeren, duidelijk zich niet te herkennen in de wijze waarop ze worden beschreven.

Daarom gebruikt het persbureau voor non-binaire mensen vanaf nu 'die' in plaats van 'hij' of 'zij'. De woorden 'hem' of 'haar' worden vervangen door 'diens'. Ook 'hen' en 'hun' kunnen gebruikt worden als voornaamwoorden.