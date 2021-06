'Marxistisch Forum' wil in SP-partijbestuur

Het 'Marxistisch Forum' binnen de SP wil kandidaten leveren voor het bestuur van de partij. Het Forum wil dat de SP linkser en democratischer wordt. Ook moeten de banden met jongerenorganisatie Rood worden hersteld en moet het royement van leden van het 'Communistisch Platform' worden teruggedraaid.

Het Marxistisch Forum bestaat sinds september vorig jaar en is opgezet om de marxistische vleugel binnen de partij te verenigen. Het vindt dat de SP verrechtst. "Wij staan voor een andere koers dan die van de huidige partijtop; dan moeten we ook proberen die te vervangen", zegt voorzitter Hardam van de SP in Rotterdam. Hij is namens het Marxistisch Forum ook kandidaat voor het landelijk partijvoorzitterschap.

Steunverklaringen

Het Forum vindt verder onder meer dat de SP actief moet proberen de kapitalistische orde omver te werpen. Verder streeft het naar politieke onafhankelijkheid. Dat betekent volgens de initiatiefnemers dat de SP zich onafhankelijk van staat en kapitaal moet organiseren en ook niet zomaar in een regeringscoalitie moet stappen.

De kandidaten zijn nu bezig steunverklaringen te verzamelen. Als ze er genoeg hebben, kunnen ze zich officieel kandidaat stellen. De verkiezingen voor het SP-bestuur zijn in november.