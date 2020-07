Hongkong stelt verkiezingen uit, volgens autoriteiten vanwege corona

De parlementsverkiezingen in Hongkong worden uitgesteld. Die zouden op 6 september worden gehouden, maar de autoriteiten verplaatsen de verkiezingen naar september volgend jaar.

De verslechterende situatie rond het coronavirus wordt als voornaamste reden voor het uitstel genoemd; de gezondheid van de kiezers zou niet kunnen worden gegarandeerd. Maar critici zeggen dat er politieke motieven zijn.

Het uitstel is een klap voor de pro-democratische oppositie, die in september een grote overwinning hoopte te boeken. Twaalf oppositieleden mogen niet meedoen aan de verkiezingen, omdat ze zich volgens China niet aan de wet houden. De twaalf zijn tegen de nieuwe veiligheidswet en zetten zich in voor de onafhankelijkheid van Hongkong.

Protest tegen autoriteiten verboden

China nam vorige maand de omstreden veiligheidswet voor Hongkong aan. De stadsstaat dreigt daardoor een groot deel van zijn autonomie kwijt te raken.

Elk protest tegen de door China gesteunde overheid is volgens de nieuwe wet verboden. Demonstranten en andere critici worden voor berechting overgebracht naar het Chinese vasteland.