Rapper Bigidagoe aangehouden in Amsterdam vanwege wapenbezit

Rapper Danzel S., ook wel bekend als Bigidagoe, is gisteravond aangehouden in Amsterdam-Zuidoost voor het bezit van een vuurwapen. Dat bevestigt zijn advocaat aan AT5.

De arrestatie gebeurde rond 21.00 uur, nadat de politie een melding had gekregen over het wapenbezit. Zowel het wapen als de auto waar S. in reed, zijn in beslag genomen.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat de rapper wordt opgepakt. In februari werd hij gearresteerd vanwege een conflict tussen twee groepen rappers in Zuidoost. Ze zouden ruzie hebben gehad over de diefstal van een halsketting.

Neergeschoten

Vorig jaar augustus werd de rapper nog neergeschoten in de Rivierenbuurt in Amsterdam, vermoedelijk ook vanwege een conflict met een andere rapgroep. Daar hield hij lichte verwondingen aan over.

Vlak daarna werd het huis van zijn moeder beschoten. Daarbij vielen geen gewonden.