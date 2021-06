Van der Poels mountainbike-rivaal Pidcock breekt sleutelbeen bij val op de weg

De olympische voorbereiding van wielrenner Tom Pidcock is verstoord geraakt door een val, die hem een gebroken sleutelbeen heeft opgeleverd. De allrounder van Ineos Grenadiers ging maandag onderuit tijdens een trainingsrit in Andorra en is inmiddels geopereerd in het ziekenhuis van Girona.

Pidcock won eerder dit seizoen de Brabantse Pijl en kwam een fractie tekort om ook de Amstel Gold Race op zijn palmares te mogen bijschrijven, maar de 21-jarige Brit heeft dit jaar vooral zijn zinnen gezet op olympisch goud op de mountainbike.